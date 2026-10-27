В Московской области с начала года онкоскрининг полости рта прошли почти 300 тыс. человек
Онкоскрининг полости рта с января прошли около 300 тыс. жителей Подмосковья
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Подмосковье с начала 2026 года онкоскрининг полости рта прошли почти 300 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«С начала года обследование прошли более 295 тыс. жителей региона. В 170 случаях у пациентов выявлены отклонения, требующие консультации врача-онколога. Все они направлены на дополнительные диагностические исследования», — рассказал он.
Люминесцентная стоматоскопия позволяет своевременно выявить патологические изменения в тканях полости рта. Она проводится с помощью специальной лампы и очков бесплатно на приеме у стоматолога.
В Подмосковье реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о системных изменениях, которые произойдут в сфере здравоохранения.