В Московской области с начала года онкоскрининг полости рта прошли почти 300 тыс. человек

В Подмосковье с начала 2026 года онкоскрининг полости рта прошли почти 300 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«С начала года обследование прошли более 295 тыс. жителей региона. В 170 случаях у пациентов выявлены отклонения, требующие консультации врача-онколога. Все они направлены на дополнительные диагностические исследования», — рассказал он.

Люминесцентная стоматоскопия позволяет своевременно выявить патологические изменения в тканях полости рта. Она проводится с помощью специальной лампы и очков бесплатно на приеме у стоматолога.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о системных изменениях, которые произойдут в сфере здравоохранения.