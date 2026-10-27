Врачи в Раменском спасли женщину, которая съела виноград и чуть не задохнулась
В Раменской больнице спасли женщину с отеком Квинке после употребления винограда
Фото: [Медиасток.рф]
Врачи Раменской больницы спасли женщину, у которой после употребления винограда развился отек Квинке — острая аллергическая реакция. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение обратилась жительница с отекшим языком. Она рассказала, что вечером поела виноград и через 20 минут у нее начал отекать язык. Женщина приняла антигистаминное средство, но отек продолжал нарастать.
Специалисты диагностировали отек Квинке. Это грозило пациентке асфиксией. Ее незамедлительно обследовали и ввели экстренные препараты, купирующие аллергическую реакцию. После этого отек начал спадать, и дыхание восстановилось.
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