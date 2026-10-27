Маслята в Подмосковье: грибной бум не закончился с похолоданием

Погода в Московской области испортилась, однако грибной сезон в регионе не думает завершаться. Любители «тихой охоты» по-прежнему уходят из леса с тяжелыми корзинами, доверху наполненными маслятами. Грибник с многолетним стажем из поселка Белоомут поделился с REGIONS наблюдениями: холод не распугал маслят, и в лесах их по-прежнему предостаточно.

Кроме того, собеседник обратил внимание на любопытную перемену. На тех участках, где раньше собирали рядовки, теперь массово пошли опята. Этого урожая, по его словам, пока хватает всем желающим.

«Прошедшие морозы не сильно по ним ударили — стоят крепкие и вполне нормальные. Червивость — 50 на 50», — сказал Василий Потапов.

Маслята привлекают не только вкусом, но и богатым составом. Витамины группы B, которые в них содержатся, поддерживают нервную систему, помогают организму противостоять стрессу, а заодно улучшают состояние кожи и волос.

Фото: [ Василий Потапов ]

Витамины C и E вместе с бета-каротином работают как природные антиоксиданты — они защищают клетки от окислительного стресса. Минералы тоже на месте: железо участвует в кроветворении и снижает риск анемии, калий и магний поддерживают сердце и сосуды, а цинк, медь и селен укрепляют иммунитет. Отдельного упоминания заслуживает витамин D — редкий гость в растительной пище. Именно он отвечает за усвоение кальция и здоровье костей.

При этом маслята остаются легким продуктом. Благодаря такому балансу их смело можно включать в рацион тем, кто следит за питанием. Важно лишь помнить о правилах: перед употреблением грибы обязательно отваривают, а собирают только в экологически чистых местах, подальше от дорог.

Ранее сообщалось, что в подмосковном округе пошла новая грибная волна.