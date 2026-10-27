Звезда «Универа» Самбурская показала подкаченную фигуру в купальнике

lady.mail: 39-летняя Самбурская опубликовала фото из Абу-Даби в купальнике

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

39-летняя российская актриса Настасья Самбурская, прославившаяся ролью студентки Кристины в сериале «Универ. Новая общага» поделилась с поклонниками новыми снимками из отпуска, передает Леди Mail.

На своей странице в соцсетях она опубликовала фотографию, сделанную в Абу-Даби. На снимке Самбурская позирует в оранжевом бикини и блестящей зеленой накидке. Яркий образ и отличная физическая форма актрисы привлекли внимание подписчиков.

Фото: [соцсети]

Настасья известна не только своей карьерой в кино и театре, но и насыщенной личной жизнью. В разное время она встречалась с белорусским певцом Александром Ивановым.

Кроме того, актриса два месяца была замужем за коллегой Кириллом Дыцевичем. Два года назад Самбурская объявила о помолвке с мужчиной, с которым познакомилась в самолете. Однако до свадьбы дело так и не дошло.

Сейчас актриса предпочитает не афишировать подробности личной жизни. Она активно делится с поклонниками кадрами из путешествий и творческими планами.

Ранее актриса Настасья Самбурская рассказала о конфликтах с коллегами по сериалу.

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