Более 1,3 тыс. соглашений на установку фандоматов заключили в Подмосковье с начала года
В Подмосковье за неделю заключили около 30 соглашений на установку фандоматов
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье за неделю заключили около 30 соглашений на установку фандоматов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Всего с начала года в регионе заключили свыше 1,3 тыс. соглашений на установку емкостей для раздельного сбора вторсырья. При этом было подано почти 1,5 тыс. соответствующих заявлений.
Все фандоматы для сбора текстиля и других отходов нанесены на интерактивную карту министерства. Ознакомиться с ней можно по этой ссылке.
Работа по сбору и переработке вторсырья является важным направлением нацпроекта «Экологическое благополучие».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии и поддержке технологичного бизнеса в регионе.