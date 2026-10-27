Более 1,3 тыс. соглашений на установку фандоматов заключили в Подмосковье с начала года

В Подмосковье за неделю заключили около 30 соглашений на установку фандоматов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Всего с начала года в регионе заключили свыше 1,3 тыс. соглашений на установку емкостей для раздельного сбора вторсырья. При этом было подано почти 1,5 тыс. соответствующих заявлений.

Все фандоматы для сбора текстиля и других отходов нанесены на интерактивную карту министерства. Ознакомиться с ней можно по этой ссылке.

Работа по сбору и переработке вторсырья является важным направлением нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии и поддержке технологичного бизнеса в регионе.