Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Дмитровского округа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильей Поночевным. Они обсудили развитие муниципалитета, реализацию губернаторских и президентских программ, а также итоги работы за последние пять лет.

«Дмитровский городской округ у нас заметно развивается — и туризм, и сельское хозяйство, и президентские программы в контексте капитального ремонта школ, объектов здрава, техникума, в котором мы с вами были, развития дорог <…>. Мы встречались в конце лета с жителями городского округа, чтобы получить новые наказы. Вы сами живете в Дмитрове, переживаете за все, что там происходит. Расскажите, как обстоят дела, какая наша помощь, поддержка нужна, чтобы обеспечить дальнейшие перемены?», — обратился к главе округа губернатор.

Поночевный доложил, что в округе за пять лет удалось запустить 13 станций обезжелезивания, отремонтировать два ВЗУ, ремонт еще двух в Дмитрове и Яхроме продолжается. Помимо этого, в округе проводят реконструкцию центральных очистных сооружений.

«Это одна из важнейших проблем, которая волнует людей, которую они просят решить. Благодаря вашей поддержке мы включили в госпрограмму проект их реконструкции. Раньше каждая третья, а может быть и вторая жалоба касалась воды, сейчас же их количество заметно уменьшилось», — сказал он.

В ходе встречи стороны также обсудили сферу экономики. В муниципалитете уже ввели в работу ряд крупных объектов, в том числе завод «Святой Источник» и завод первого резидента агрокластера «Сырная долина» — компании «Сыровар». До конца года планируют завершить еще шесть проектов на 8,2 миллиарда рублей, что позволит создать 850 рабочих мест.

В округе также планируют продолжить благоустройство территорий. В следующем году обновят сквер в поселке Некрасовский и сквер им. Генерала Кузнецова в Яхроме, Советскую площадь, продолжат благоустройство парка «Березовая Роща».

Помимо этого, развиваться будет и сфера здравоохранения. За последние годы в Дмитровском округе появились сосудистый центр, поликлиника на ул. Сиреневой, ФАПы в деревне Насадкино и селе Якоть, отремонтированы 15 учреждений здравоохранения и не только. В этом году планируют сдать Дмитровский филиал областного медицинского колледжа № 1.

«Весь комплекс Центральной Дмитровской городской больницы за последние 5 лет был практически полностью реконструирован. В следующем году мы заканчиваем ремонт нашей взрослой поликлиники (фактически это будет новая поликлиника). И останется хирургический корпус, в котором работы по проектированию ремонта фасада также начнутся в 2024 году», — добавил Поночевный.

Помимо этого, в округе продолжат реализовывать программы капремонта и строительства новых объектов, в том числе и в сфере образования, отметил глава. Говоря о развитии дорожной сети, он отметил, что на территории округа привели в порядок три моста, 500 километров дорог, в том числе в сельской местности. В 2024 году начнут строить съезды с ЦКАД.

Андрей Воробьев подчеркнул, что жители также особенно ждут реконструкции Рогачевского моста на западе Дмитрова. По словам Поночевного, что сейчас строители выполняют проектные работы. До конца года в рамках поручения президента России Владимира Путина в округе также восстановят в правах всех обманутых дольщиков.

В следующем месяце у Поночевного истекает срок полномочий, в связи с чем Воробьев предложил принять участие в конкурсе.

«Вы человек с характером, очень надеюсь, что в том числе и он поможет вам добиться всего, чего ждут от вас жители. Ну, а я и вся команда, как и прежде, готовы помогать и взаимодействовать», — сказал губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.