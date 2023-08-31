Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Серебряных Прудов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Серебряные Пруды Олегом Павлихиным. В ходе нее они обсудили развитие сельского хозяйства, модернизацию системы ЖКХ, благоустройство и капитальный ремонт социальных объектов.

«У нас Серебряные Пруды — самый южный муниципалитет. Вы там родились, управляете, вас все знают. Всегда приятно приезжать в ваш городской округ, где развито сельское хозяйство и очень добрые люди. Расскажите о переменах, которые происходят, какие проблемы беспокоят наших жителей, и как мы вместе можем их решить», — сказал губернатор.

Глава округа сообщил, что в сельское хозяйство было вложено 1,1 миллиарда рублей в виде инвестиций. В округе по программе «Подмосковные 10 гектаров» было предоставлено 17 участков общей площадью 600 гектаров.

«В Серебряных Прудах 10 сельхозпредприятий, 30 фермеров, 3 тысячи личных подсобных хозяйств — все работают. В позапрошлом году собрали 60 тысяч тонн валовки, в прошлом году 115 тысяч тонн — это был рекорд. Рост почти в 2 раза. На сегодняшний момент из 36 тысяч га убрали 17 тысяч, уже намолотили 74 тысячи тонн», — рассказал Павлихин.

В четвертов квартале следуеющего года в округе планируют открыть завод, на котором будут выпускать готовые блюда, «Рузком». В реализацию данного проекта вложат 3,5 миллиарда рублей, будут созданы 700 рабочих мест.

Глава муниципалитета от лица граждан также поблагодарил губернатора за запуск нового автобусного маршрута № 1289 «Серебряные Пруды — Москва». Кроме того, он передал Воробьеву слова участников программы «Активное долголетие» из Серебряных прудов.

«Я весьма много городов проехал в последнее время, и везде встречал участников «Активного долголетия». Это движение, которое объединяет большое количество людей старшего поколения — порядка 200 тысяч человек общаются, занимаются физкультурой, различные навыки приобретают — это вызывает большое уважение», — сказал губернатор.

Отдельно была затронута модернизация системы ЖКХ. В этом году в округе построили семь котельных, заменили и отремонтировали два километра теплосетей, построили ВЗУ в селе Мочилы и 3,7 километра водопроводных сетей в поселке Новоклемово. В ближайшие четыре года планируется привести в порядок ВЗУ с сетями водоснабжения в Серебряных Прудах, водопровод в селе Узуново и не только.

Павлихин добавил, что 33 населенных пункта вошли в президентский проект «Социальная газификация». Помимо этого, ведется работа по благоустройству. Так, были обновлены парк «Серебряный», сквер имени Ленина, Ремесленную улицу, обустроена Братская могила.

«В 2022 году прошло голосование, в котором победил проект благоустройства «Яблоневого сада» в п. Успенский. Он образован еще при графе Шереметьеве. Мы прошли экспертизу, все виды согласований с министерством благоустройства. Это 80 миллионов рублей. Большая просьба поддержать проект», — обратился глава к губернатору.

Воробьев ответил, что проект будет поддержан. Помимо этого, в округе ведется работа по расселению аварийного жилья. До 2025 года планируется переселить три дома.

В сфере здравоохранения и строительства также произошли изменения. Так, в прошлом году в больницы и поликлиники установили 13 единиц медоборудования, в этом году планируют поставить 34 единицы. Кроме того, после масштабного обновления завтра в округе откроется флагманская начальная школа им. Чуйкова. В следующие два года будет проведен капитальный ремонт еще четырех объектов — Совхозной, Шеметовской и Клемовской школ и детского сада № 5.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.