«Я не веду себя плохо, у меня аутизм»: мама мальчиков с ОВЗ создала проект, чтобы подружить особенных детей с обществом

Порой в обычной жизни особенные дети могут встречать непонимание со стороны окружающих. Алина Моисеева из Волоколамска воспитывает сыновей с аутизмом. И чтобы в общественном месте у людей не возникало вопросов о поведении ее мальчиков и других таких же детей, она решила создать специальные значки, сигнализирующие обществу об особенности их ментального развития. Мы поговорили с Алиной и узнали, как еще она помогает родителям ребят с ОВЗ.

«Я НЕ ВЕДУ СЕБЯ ПЛОХО»

Алина Моисеева из Волоколамска – мама двоих сыновей с аутизмом. Девушка отмечает: иногда обычная прогулка с детьми превращается в стресс как для мальчиков, так и для нее самой.

«Моим мальчикам-аутистам четыре и шесть лет. Иногда, по мнению окружающих, они ведут себя странно на улице, могут упасть на асфальт, громко кричать, – признается мама Алина Моисеева. – И вместо того чтобы пройти мимо, люди решают своеобразно помочь: говорят моим сыновьям, что заберут их с собой, отведут в полицию, от этого дети еще больше пугаются. Иногда даже могут сказать, что я их плохо воспитала».

Алина объясняет: аутисты часто перенасыщаются световыми, звуковыми и другими воздействиями со стороны, поэтому из-за получаемого стресса они начинают капризничать. Чтобы избежать недопониманий в общественном месте, молодая мама решила создать специальные значки для детей-аутистов, которые напоминают прохожим, что поведение таких деток – не следствие плохого воспитания, а лишь их ментальная особенность.

Фото: [ из личного архива Алины Моисеевой ]

«Я работаю дизайнером в волоколамской студии дизайна и печати, поэтому создать такие значки для меня не составило труда, – рассказывает женщина. – Значки с надписью «Я не веду себя плохо, у меня аутизм» я креплю на одежду своим детям, и это действительно спасает от неловких ситуаций в общественных местах».

В студии девушка организовала специальное место, где родители особенных детей могут бесплатно взять такие атрибуты.

«Я даже не считаю, сколько мы их уже раздали, люди могут спокойно прийти и взять их без спроса, – вспоминает Алина. – Ко мне обращаются из соседних городов, например, мне уже поступил заказ от мамочек из Рузы».

РАБОТА С ПСИХОЛОГОМ И ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Алина не остановилась на создании значков и создала «Общество с безграничными возможностями» для помощи семьям, где воспитываются дети с инвалидностью.

«Цель нашего сообщества – социализация. Чтобы люди не боялись инвалидов и детей с особенностями и наоборот. Уже в ноябре у нас будут проводиться встречи с психологом для родственников особенных деток, – объясняет Моисеева. – В Волоколамске есть хороший реабилитационный центр для таких деток, но не все родители обращаются туда за помощью. Это влечет за собой позднюю социализацию ребят и другие проблемы».

Алина и ее единомышленники хотят объединить разные семьи, чтобы каждый мог помогать друг другу: привезти продукты, отвезти в поликлинику или посидеть с ребенком. Еще одна цель этого проекта – помочь с трудоустройством людям с ОВЗ. Чтобы и взрослые, и дети могли приходить в волоколамскую студию и создавать дизайн футболок и другой одежды.