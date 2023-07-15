Возвращение к жизни: как в Подмосковье ставят на ноги бойцов СВО и пациентов с тяжелыми травмами

В Министерстве здраво­охранения Московской области недавно рассказали историю 14-летнего подростка, который повредил колено, играя в футбол. Наши врачи провели операцию так, что замена сустава не потребовалась, мальчик уже выписан домой. А что делать, если из-за травмы утрачена часть конечности? Таким пациентам помогают в Центре экзопротезирования для пациентов с ампутированными конечностями (ЦЭПАК) на базе Видновской районной больницы.

ПРИНЯТЬ «НОВОГО СЕБЯ»

ЦЭПАК задумывался как высокотехнологичная клиника, где помогут тем, кто утратил руку или ногу. Это первый медцентр такой специализации и такого уровня в Подмосковье.

Здесь подбирают протезы и помогают восстановить утраченные функции после травм, тяжелых болезней. Сейчас особый акцент – на раненых бойцов СВО. В клинике не только помогают ребятам встать на ноги в прямом смысле слова, но и оказывают психологическую помощь – принять «нового себя» без руки или ноги порой непросто.

О работе ЦЭПАК рассказал завотделением травматологии и ортопедии Видновской РКБ Ибрагим Абакаров.

«Центр открылся в прошлом году, наши врачи провели порядка 15 операций. Но на цифры мы акцент не делаем. Нам важно, чтобы пациент не просто прооперировался и получил удобный комфортный протез, но и вернулся к полноценной жизни. Важны квалификация врачей, современное диагностическое оборудование и – что тоже имеет большое значение – настрой пациента на выздоровление. В этом случае лечение идет легче и быстрее», – отмечает врач.

Центр берет на себя и оформление всех необходимых документов, в том числе финансовых. Выстроена система взаимодействия с Мин­здравом Подмосковья, Фондом социального страхования и предприятиями, производящими протезы.

«Раньше пациенту приходилось лично решать вопрос со сбором документов. Это и здоровому-то человеку непросто. А тем, кто проходит протезирование, тем более. А сейчас задача пациента сводится к получению и освоению протеза с помощью наших специалистов», – добавляет Абакаров.

Фото: [ ГБУЗ МО ВРКБ ]

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ

В центре есть все необходимое для более быстрого заживления ран, профилактики осложнений и восстановления двигательной активности. Современные томографы, рентген-установки, комфортные палаты, кабинет физиотерапии, зал лечебной физкультуры с тренажерами – все работает на возвращение к полноценной жизни.

Боец Нурали подорвался на мине в зоне СВО. Операцию сделали на передовой, но и спустя месяц нога не переставала болеть.

«Я не мог надеть протез, ходить. Пришлось делать повторную операцию в Видном, – вспоминает мужчина. – А сейчас все хорошо, нога не болит».

Так можно описать и историю другого бойца – Дмитрия. Он уже выписался из клиники, получив протез, и вернулся к работе шлифовщиком. Ранее его навещал губернатор Андрей Воробьев и вручил в стенах клиники Орден Мужества. Тогда глава региона отметил, что протезы предоставляют бесплатно.

После выписки о пациентах не забывают, держат на контроле их состояние и при необходимости корректируют протез.

О клинике уже известно за пределами Подмосковья. В конце мая здесь оперировался житель Краснодара, услышавший о центре в Видном от знакомого. Мужчина неудачно упал и решил, что просто вывихнул локоть. Однако боль не проходила больше месяца, и только рентген выявил неправильно сросшийся оскольчатый перелом с вывихом. Сустав пришлось менять. Два часа длилась операция, еще несколько недель – реабилитация. И теперь краснодарец снова может двигать рукой, не испытывая боли.

Как попасть в Центр экзопротезирования?

Центр включен в подмосковную систему маршрутизации пациентов. Чтобы попасть на лечение, нужно обратиться к терапевту, травматологу-ортопеду в своей поликлинике и взять направление по форме 057.

Кого лечат в центре?

Услугами ЦЭПАК могут воспользоваться маломобильные граждане с ампутированными нижними и верхними конечностями.