71 SIM‑карта и ₽1,126 млн, чтобы услышать лес: как Тюменская область строит невидимую сеть наблюдения

На интернет для 71 фотоловушки в Тюменской области потратят ₽1,126 млн

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В Тюменской области решили усилить контроль за дикими животными — поводом стало появление медведей вблизи населенных пунктов. Госохотдепартамент закупает мобильную связь для фотоловушек: интернет планируют провести на 71 устройство, на это выделяют ₽1,126 млн, сообщил nashgorod.ru.

«Одна фотоловушка фиксирует только факт появления зверя в конкретном месте. Но когда несколько камер объединены в сеть, можно сопоставлять снимки и понимать, где тот же самый медведь появлялся раньше и куда направился дальше. У каждого животного есть индивидуальные приметы: например, светлое пятно на груди, надорванное ухо, особенности окраса. По ним специалисты могут узнавать конкретных особей и прослеживать их перемещения», — объяснил охотовед Алексей Кузьмин.

Смысл нововведения в том, что разрозненные снимки заменяются системным мониторингом. Как объясняет специалист, теперь можно понять, посещает ли конкретную территорию один и тот же зверь или туда наведываются разные. Это дает картину маршрутов животных, помогает изучать их повадки и определять участки, где возможна встреча с человеком.

По условиям закупки ведомству нужен 71 абонентский номер с трафиком не менее 50 ГБ в месяц на каждую SIM-карту. Число карт может меняться — все зависит от того, сколько фотоловушек используется. От связи требуется круглосуточная и бесперебойная работа. Оператор также должен дать возможность удаленно управлять SIM-картами и проверять, исправна ли техника. География услуг — Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковск, Ялуторовск и свыше 20 муниципальных округов. Контракт действует до 30 сентября 2028 года. Стартовая цена закупки — ₽1,126 млн.

Ранее сообщалось, что медведь устроил незапланированные перерывы в работе дорожников под Кировом.

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