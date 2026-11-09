Ноябрь приносит не только большие скидки, но и разочарования от спонтанных покупок: гонясь за выгодой, покупатель нередко приобретает ненужные вещи и радуется скидке сильнее, чем самому товару. Откуда берется это удовольствие и почему потом появляется чувство вины, разбиралась клинический психолог Ксения Солопанова, сообщил inkazan.ru.

По словам эксперта, скидка запускает сразу несколько механизмов в психике. Во-первых, возникает ощущение выгоды и даже победы — будто мы перехитрили систему и успели купить дешевле других. Во-вторых, срабатывает страх упустить шанс: надписи вроде «только сегодня» или «последний товар» подталкивают к решению раньше, чем мы успеваем понять, нужна ли вещь вообще.

«Если мы видим вещь за ₽15 тыс., а потом за ₽4 тыс., то воспринимаем покупку как экономию ₽11 тыс. Хотя в действительности мы потратили ₽4 тыс, которые могли оставить себе. Более того, если вещь нам не нужна, мы вообще ничего не сэкономили», — говорит Солопанова.

По мнению специалиста, за этими реакциями стоит дофамин — он связан с ожиданием награды и побуждением к действию. Поиск выгодного предложения выстраивается в череду эмоциональных подъемов и спадов, и человек в роли охотника за выгодой получает от этого удовольствие.

Чтобы не действовать импульсивно, психолог советует перед покупкой честно ответить себе на несколько вопросов: взял бы я эту вещь без скидки, планировал ли купить ее раньше, буду ли реально пользоваться — и, наконец, что я чувствую в этот момент: тоску, грусть или тревогу.

«Иногда мы действительно покупаем что-то просто потому, что нам понравилась вещь. В этом нет ничего страшного. Но если покупки становятся основным способом справляться с неприятными чувствами, тогда стоит разбираться уже не с любовью к скидкам, а с тем, какие переживания человек пытается заглушить очередным заказом», — заключает эксперт.

Ранее аналитик Новачук интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как реально сэкономить на скидках, а не стать жертвой маркетинга.