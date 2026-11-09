Абхазия, Египет или Пхукет: эксперт рассказал, куда поехать на Новый год и где выгоднее уровень комфорта

Аналитик агрегатора путешествий Валерия Оломпиева подготовила обзор новогодних предложений. Эксперт изучила, какие направления подойдут разным категориям туристов и где можно найти неожиданно выгодные варианты, сообщил mkset.ru.

Бюджетный сегмент: Абхазия и Сочи

Тем, кто не готов тратить на праздничную поездку крупные суммы, по мнению эксперта, стоит присмотреться к Абхазии и Сочи. Эти направления закрывают бюджетный сегмент новогоднего отдыха: они позволяют встретить праздник без серьезных затрат и при этом получить полноценные впечатления.

Классика пляжного отдыха: Египет и ОАЭ

По мнению эксперта, Египет и Объединенные Арабские Эмираты предлагают классический пляжный отдых с праздничной программой. Здесь можно совместить привычный формат отпуска у моря с новогодней атмосферой — отели готовят специальные программы, анимацию и торжественные ужины.

Экзотика для тех, кто готов к перелетам: Вьетнам, Китай, Шри-Ланка и Таиланд

Вьетнам, Китай, Шри-Ланка и Таиланд подойдут тем, кто не боится дальних перелетов ради экзотики, считает специалист. Направления обещают необычные впечатления, богатую природу и колорит, но требуют готовности провести в пути немало времени.

«Новогодние туры — это всегда пик спроса и высокие цены, но <> можно найти варианты на любой бюджет», — отмечает Валерия Олимпиева.

Неожиданные ценовые находки

Эксперт обратила внимание на несколько необычных моментов, которые стоит учитывать при выборе. Например, на Пхукете отель категории 4* может оказаться дешевле 3. А в Египте разница между 3 и 4* с системой «все включено» составляет всего около ₽10 тыс. Такая ситуация делает выбор в пользу более высокого уровня комфорта очевидным: доплата оказывается небольшой, а качество отдыха заметно выше.

Что учесть при выборе

При планировании новогодней поездки стоит сравнить не только цены, но и уровень отелей, а также внимательно изучить, что входит в стоимость. Как показывают примеры, иногда более высокий класс размещения обходится дешевле или почти не отличается по цене от более скромного варианта.

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