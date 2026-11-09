Последний гриб осени с запахом парфюма: где искать, когда бежать в лес и как не пропустить «ведьмины круги»

Осенний грибной сезон завершает дымчатая говорушка — гриб с фруктово-цветочным ароматом и вкусом, напоминающим курицу. В лесу он способен образовывать «ведьмины круги», сообщил 56orb.ru. Редакция рассказывает, когда его искать, где он растет и как не перепутать с опасным двойником.

Когда отправляться в лес: сроки и погода

Первые экземпляры появляются уже в конце августа, а при благоприятной погоде гриб встречается до конца ноября. Пик плодоношения обычно приходится на середину сентября — первую декаду октября. Ориентироваться стоит на погоду:

Небольшие заморозки не страшны. Кратковременное похолодание не мешает грибнице развиваться и давать новые плодовые тела.

Затяжные морозы останавливают рост. Если отрицательная температура держится долго, плодоношение постепенно прекращается.

Оптимальная температура — около +10 °C. В таких условиях новые грибы появляются особенно быстро.

Влажность решает многое. Гриб хорошо отзывается на сырую осеннюю погоду и затяжные дожди. После хороших дождей шансы найти говорушку заметно растут, а в сухую теплую осень урожай будет скромным.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Где искать: любимые места гриба

Дымчатая говорушка предпочитает хвойные и смешанные леса. При поиске стоит обращать внимание на несколько моментов:

Ельники и смешанные массивы. Гриб часто встречается там, где хвойные породы соседствуют с лиственными — березами, дубами, ивами, буками. В чисто лиственных лесах вероятность найти его ниже.

Лесная подстилка. Говорушки нередко скрываются под опавшими листьями, хвоей и ветками, поэтому осматривать нужно не только открытые участки земли.

Старые пни и поваленные стволы. Гриб ведет сапрофитный образ жизни — питается отмершими органическими остатками, поэтому его можно встретить рядом с трухлявой древесиной.

Хорошо освещенные участки. Для плодоношения нужен рассеянный свет, так что стоит проверять опушки, просеки, поляны и края тропинок. В ноябре после листопада грибы здесь заметнее на фоне подстилки.

Сады, парки и газоны. Иногда говорушка растет и там, но собирать грибы в городской черте не рекомендуется: они могут накапливать загрязняющие вещества из почвы и окружающей среды.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

«Ведьмины круги»: как растет говорушка

Дымчатая говорушка обычно растет большими группами, которые располагаются близко друг к другу. Иногда грибы формируют так называемые «ведьмины круги» — кольцевые образования, возникающие благодаря равномерному разрастанию грибницы по окружности. Это стоит учитывать во время поиска: найдя один гриб, стоит осмотреться — рядом наверняка будет еще несколько.

Как распознать: главный ориентир — запах

Один из главных признаков дымчатой говорушки — ее характерный аромат. В нем сочетаются фруктовые, цветочные и мучные оттенки, иногда с легкими парфюмерными нотами. Особенно отчетливо запах проявляется после термической обработки. Именно по нему гриб проще всего отличить от возможных двойников.

Что важно помнить

Дымчатая говорушка — вкусный гриб, но при сборе важно быть внимательным: не стоит брать экземпляры, в которых вы не уверены, а городские газоны и парки лучше обходить стороной. Тогда последний «аккорд» осеннего сезона порадует и ароматом, и вкусом.

Ранее сообщалось, что любители тихой охоты под Истрой собирают необычные ноябрьские грибы.