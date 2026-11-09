«Легендушка моя маленькая»: вратарь «Спартака» трогательно поприветствовал автора победного гола Пруцева

Вратарь «Спартака» Довбня назвал автора гола Пруцева «легендушка моя маленькая»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Спартак»]

Пресс-служба «Спартака» показала эмоции игроков команды после победы над «Акроном» (2:1) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Эмоционально отреагировал на финальный свисток арбитра запасной вратарь «Спартака» Александр Довбня. Он воскликнул в камеру: «Пруцев — легенда. Официально». Затем голкипер подошел к автору победного гола красно-белых Данилу Пруцеву и обнял его со словами «легендушка моя маленькая». Рост полузащитника «Спартака» — 174 см, Довбня на 20 см выше.

На 65-й минуте Пруцев получил мяч в штрафной «Акрона» от Эсекьеля Барко, ловко развернулся и неотразимо пробил. Этот гол стал для «Спартака» победным.

26-летний Пруцев минувший сезон провел в «Локомотиве» на правах аренды. Вернувшись в «Спартак», полузащитник заслужил доверие Хуана Карлоса Карседо. Пруцев выходил на поле в каждом из 14 матчей в РПЛ и забил три мяча.

Победа над «Акроном» позволила «Спартаку» переместиться на третье место в чемпионате. Красно-белые отстают от лидирующих «Зенита» и «Динамо» на два очка.

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