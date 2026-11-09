В Подмосковье почти 20 услуг перевели на полный «автопилот»

В Подмосковье 18 госуслуг работают по принципу авторешений, когда прием и обработка заявления, проверка данных и принятие решения осуществляются без участия человека. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Из них 11 услуг – социальные, в том числе выплата на молочную кухню и многодетной семье, выдача справки на бесплатные зубные протезы и соцкарты на проезд. Кроме того, авторешения внедрены в четырех услугах земельно-имущественной сферы, одной – в сфере экологии и одной в дорожно-транспортной сфере. Без участия человека предоставляются сведения о задолженности за газ при покупке недвижимости.

В ведомстве уточнили, что с начала 2026 года вынесено более 414 тыс. авторешений. До конца года авторешения заработают еще более чем в 50 госуслугах.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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