В квартале «Восточное Бутово» в Ленинском возведут школу почти на 1,5 тыс. мест

В квартале «Восточное Бутово» в Ленинском округе строят школу на 1375 учеников, компания ПИК продолжает строительно-монтажные работы, завершено 30% монолитных работ по устройству фундамента и подземной части здания. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь объекта составит более 19 тыс. кв. м, в нем обустроят библиотеку, столовую с обеденным залом, медблок, спортивные залы с раздевалками и душевыми, актовый зал с эстрадой, артистической и подсобными помещениями, административные и другие помещения. На прилегающей территории расположат физкультурно-спортивную зону, установят спортивное оборудование и игровые комплексы.

В квартале открыты шесть детских садов из 10 запланированных и две школы из четырех. Внутри квартала расположены две поликлиники, одна из которых уже работает.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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