В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке

Официально

Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]

В начале рабочей недели, с 9 по 11 ноября, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах – I класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит +4-6 градусов, ночью – +2-5. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.

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