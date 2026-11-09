Фармкомпания из Подмосковья увеличила объемы продаж лекарств в упаковках на 20%

По итогам девяти месяцев 2026 года российская биофармацевтическая компания «ПСК Фарма», резидент ОЭЗ «Дубна», увеличила объем продаж в рублях на 35,5%, продажи в упаковках выросли на 20% - с 4,2 млн до 5,05 млн. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания «ПСК Фарма» увеличивает свои финансовые показатели, в том числе и за счет роста объема производства. Только в этом году на предприятии расширили линию по выпуску аэрозолей, модернизировали линию по производству стерильных жидких форм», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, суммарные инвестиции в эти проекты составили около 200 млн рублей. В этом году производство дозированных аэрозольных ингаляторов на предприятии выросло на 23%, до 2,1 млн упаковок, биотехнологических препаратов - в 2,4 раза до 147 тыс. упаковок. Генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро добавил, что расширение мощности позволяет закрывать наиболее чувствительные позиции в госзакупках и снижать зависимость больниц от внешних поставок.

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