Неделя с 9 ноября начнется с заметного геомагнитного возмущения, но настоящей бури не будет. Индекс Kp в понедельник дойдет до 4, затем магнитосфера начнет постепенно успокаиваться: со вторника по четверг показатель задержится на уровне 3, а с пятницы опустится до 2. Метеочувствительным людям стоит быть внимательнее в начале недели, а к выходным космическая погода уже не будет мешать планам, сообщил kursdela.biz.

Понедельник, 9 ноября — самый беспокойный день недели. Индекс Kp поднимется до 4, и магнитосфера будет активной почти весь день. До полноценной бури дело не дойдет, но к вечеру, по данным издания, метеочувствительные люди могут ощутить усталость и тяжесть в голове.

Вторник, 10 ноября — активность снижается. Kp опустится до 3. Поле останется неустойчивым, но, по данным издания, резких скачков синоптики космической погоды не прогнозируют. Большинство жителей Южного Урала этих колебаний попросту не почувствует.

Среда, 11 ноября — середина недели без сюрпризов. Индекс держится около 3. По информации издания, в течение дня возможны небольшие колебания поля, но серьезных всплесков прогноз не обещает.

Четверг, 12 ноября — завершение неустойчивого периода. По информации издания, Kp снова на уровне 3. К ночи показатель пойдет вниз, и геомагнитный фон начнет выравниваться, отмечено в статье.

Пятница, 13 ноября — одна из самых спокойных дней недели. Несмотря на дату, Kp составит всего 2, магнитосфера будет отдыхать, отмечено в статье. Можно спокойно заниматься рабочими делами, не следя за солнечной активностью.

Суббота, 14 ноября — спокойные выходные. Индекс держится на 2. По данным издания, космическая погода не помешает загородным поездкам и долгим прогулкам.

Воскресенье, 15 ноября — тихое завершение недели. Kp остается на уровне 2. Ближе к ночи возможен небольшой рост, а на понедельник, 16 ноября, прогноз уже дает 3.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали 22 минуты повышенной активности.