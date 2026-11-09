ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 20 ноября

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО. Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024 г. Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/ . Дата начала приема заявок на участие в торгах – 09.11.2026 Дата окончания приема заявок – 17.11.2026 Дата, время проведения торгов – 20.11.2026 в 12 ч. 00 мин. по моск. вр. Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 749 +/- 10 кв. м, к/н: 50:08:0080127:1204, адрес: МО, м. о. Истра, с. Новопетровское, тер. ТСН КП Нордик, з/у 451. П.1512-ТАИ от 15.10.26. Собств.: Муров С. И. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 032 800,00 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 97,5 кв. м, к/н: 50:11:0000000:114895, адрес: МО, г. Красногорск, б-р Космонавтов, д. 1, кв. 731. П.1454-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Еремычев А. Б. Взыск: АО БЖФ. Цена: 13 844 000,00 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 92,3 кв. м, к/н: 50:41:0020201:149, адрес: МО, г. Лобня, ул. Чайковского, д. 25, кв. 77. П.1518-ТАИ от 15.10.26. Собств.: Доржиев Б. И. Взыск: ПАО Банк ПСБ. Цена: 9 509 600,00 р.

4. Зем. уч., общ. пл. 729 +/- 9 кв. м, к/н: 50:19:0050313:446, адрес: МО, Рузский р-н, с. п. Колюбакинское, вблизи д. Петряиха. П.1528-ТАИ от 15.10.26. Собств.: Шарабарин А. В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 735 200,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ. пл. 150,9 кв. м, к/н: 50:06:0070501:1854; зем. уч., общ. пл. 1240 +/- 25 кв. м, к/н: 50:06:0070501:620. Адрес: МО, Шаховской р-н, сп. Степаньковское, у д. Кобылино. П.1344-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Эюбова Л. А. Кызы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 029 960,00 р.

2. Зем. уч., общ. пл. 1000 +/- 22 кв. м, к/н: 50:06:0020502:292, адрес: МО, Шаховской р-н, сп. Раменское, д. Коросткино, ул. Приозерная. П.1448-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Захаров К. В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 416 840,00 р.

3. Зем. уч., общ. пл. 702 кв. м, к/н: 50:04:0250305:1799, адрес: МО, Дмитровский р-н, дер. Зверково. П.1468-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Лопсонова М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 397 800,00 р.

4. Жил. дом, общ. пл. 114,3 кв. м, к/н: 50:04:0180210:1833; зем. уч., общ. пл. 721 +/- 19 кв. м, к/н: 50:04:0180210:588. Адрес: МО, Дмитровский р-н, дер. Минеево, тер. объедин. Смартвилль, д. 201А. П.1473-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Лаптев Е. П. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 012 280,00 р.

5. Зем. уч., общ. пл. 1000 кв. м, к/н: 50:04:0210207:1495 и располож. на нем ОНС, адрес: МО, Дмитровский р-н, дер. Кончинино. П.1483-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Анисимова А. И. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 8 126 000,00 р.

6. Зем. уч., общ. пл. 3752 +/- 21 кв. м, к/н: 50:03:0070280:4492; зем. уч., общ. пл. 3768 +/- 21 кв. м, к/н: 50:03:0070280:4493. Адрес: МО, Клинский р-н, дер. Троицкое. П.1424-ТАИ от 22.09.26. Собств.: Крутиков Е. А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 992 000,00 р.

7. Зем. уч., общ. пл. 821 кв. м, к/н: 50:03:0070280:1085, адрес: МО, Клинский р-н, уч-к наход. примерно в 150м. по направл. на север от ориент., располож. по адресу: сп. Петровское, д. Елгозино, д. 8. П.1427-ТАИ от 22.09.26. Собств.: Исмаилов Р. Р. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 244 800,00 р.

8. Зем. уч., общ. пл. 1000 +/- 22 кв. м, к/н: 50:03:0000000:14756, адрес: МО, г. о. Клин, д. Тиликтино, ул. Дачная, з/у 9. П.1428-ТАИ от 22.09.26. Собств.: Сиволодская Н. О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 291 465,00 р.

9. Зем. уч., общ. пл. 1040 +/- 11 кв. м, к/н: 50:03:0050180:2523, адрес: МО, Клинский р-н. П.1453-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Давтян Н. В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 488 920,00 р.

10. Кв-ра, общ. пл. 42,7 кв. м, к/н: 50:45:0020405:430, адрес: МО, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Хвойная, д. 1, кв. 11. П.1283-ТАИ от 06.08.26. Собств.: Бахарев А. Б. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 561 840,00 р.

11. Комн., общ. пл. 15,1 кв. м, к/н: 50:45:0040301:1426, адрес: МО, г. Королев, пр-зд Воровского, д. 3, кв. 28, ком. 1. П.1284-ТАИ от 06.08.26. Собств.: Никитина Ю. П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 992 120,00 р.

12. Кв-ра, общ. пл. 42,8 кв. м, к/н: 50:12:0101304:3092, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Стрелковая, д. 4, кв. 693. П.1469-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Мирумян А. В. Взыск: ПАО Банк «СПБ». Цена: 4 556 000,00 р.

13. Кв-ра, общ. пл. 44 кв. м, к/н: 50:23:0110101:519, адрес: МО, г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 35, кв. 15. П.1476-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Иванова Н. В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 3 784 999,68 р.

14. Зем. уч., общ. пл. 750 кв. м, к/н: 50:23:0020379:3427, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Новохаритоновское. П.1477-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Асатрян А. А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 443 700,00 р.

15. Зем. уч., общ. пл. 600 +/- 17 кв. м, к/н: 50:23:0050448:1977, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Ульянинское. П.1487-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Беляев К. А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 468 945,00 р.

16. Зем. уч., общ. пл. 819 +/- 20 кв. м, к/н: 50:23:0050397:465, адрес: МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, кв-ал 43. П.943-ТАИ от 04.03.26. Собств.: Карасев Д. В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 387 090,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tai-torg.ru/, https://www.fabrikant.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.