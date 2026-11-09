В Орехово-Зуеве построят ЖК «Орнамент»

Д евелопер Джи Три Групп возводит жилой комплекс «Орнамент» в Орехово-Зуеве, на строительной площадке выполнено уже 50% бетонной подготовки, основание под подкрановые пути готово на 80%. На финишный этап выходит разработка котлована, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В комплекс войдет сборно-монолитное 12-этажное здание, состоящее из двух секций. Его будут отличать широкоформатные окна, французские балконы и корзины под кондиционеры в стилистике архитектуры здания. В проекте обустроят 270 квартир, на территории - закрытый двор без машин с детскими и спортивными площадками.

В пешей доступности расположены школы, детские сады, медицинские учреждения, колледжи, магазины, кафе, торговые центры и МФЦ.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.