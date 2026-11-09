«Может, он за свою грузинскую пару переживает»: Роднина подколола Глейхенгауза после победы россиян

Ирина Роднина подколола хореографа Глейхенгауза после победы российской пары

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о выступлении российской пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов на Гран-при в Китае, где россияне заняли первое место.

Знаменитая фигуристка подчеркнула, что эта победа доказывает, что за время отстранения российские спортсмены не растеряли своей квалификации, хотя сохранять топовую форму тяжело без международных соревнований. Также она высказалась о словах хореографа Даниила Глейхенгауза, заявившего об отставании российских пар за время отстранения.

«Вот вам и оценка большого специалиста. Может быть, он за свою грузинскую пару переживает. Я ничего такого не вижу», — сказала Роднина.

Глейхенгауз работает в школе Этери Тутберидзе, где тренируются Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии. На этапе Гран-при в Китае они заняли второе место, проиграв Мишиной и Галлямову около 10 баллов.

В Китае российские фигуристы заняли также три призовых места. Александра Игнатова (Трусова) стала второй у женщин-одиночниц, а Владислав Дикиджи и Евгений Семененко — вторым и третьим в мужских соревнованиях.

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