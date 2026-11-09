Задержанные за аферы с квартирами в Петербурге причастны к пяти убийствам

ГУ МВД: задержанные за обман с квартирами в Петербурге причастны к убийствам

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Участники организованной группы, задержанные в Петербурге за махинации с жильем, оказались причастны к пяти убийствам. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального Главка МВД РФ, сообщил «Вечерний Санкт-Петербург».

По информации издания, о задержании аферистов, завладевших квартирами на улице Джона Рида и Будапештской улице, стало известно в феврале 2026 года. Тогда по факту мошенничества возбудили уголовное дело.

В ходе расследования оперативники уголовного розыска ГУ МВД России вместе с коллегами из ГУФСИН выяснили, что задержанные причастны и к ряду убийств, совершенных ранее.

Схема, по данным следствия, выглядела так: преступники искали одиноких людей в уязвимом положении, втирались к ним в доверие, а во время совместных застолий давали им жидкость с метанолом. После смерти владельца жилья права собственности оформлялись на третьих лиц, а квартиры перепродавались. Таким путем злоумышленники получили права на помещения на проспекте Просвещения, Гражданском проспекте, улице Руднева и улице Демьяна Бедного.

Ранее сообщалось, как продавцы оставляют перекупщиков без машин и денег.

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