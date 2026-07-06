«Адамово яблоко»: зачем мужчинам заметный выступ на шее и есть ли он у женщин

Выступ гортани, кадык или «адамово яблоко» — это не отдельный орган, передняя часть щитовидного хряща, который защищает гортань. У мужчин этот выступ обычно становится заметным после полового созревания, когда гормоны меняют строение горла и голос резко понижается, пишет эволюционный биолог Скотт Трэверс в своей колонке в издании Forbes.

В детстве у мальчиков и девочек этот хрящ расположен под более пологим углом и почти не выделяется. Но во время мужского пубертата тестостерон заставляет его расти вперед и сходиться под более острым углом. Одновременно удлиняются голосовые складки и голосовой тракт.

Из-за этого голос мальчика в подростковом возрасте может опуститься примерно на октаву, тогда как у девочек изменения обычно мягче.

Главное объяснение связано не столько с внешним видом шеи, сколько со звуком. Эволюционные биологи считают низкий мужской голос возможным результатом полового отбора: он мог восприниматься как сигнал более крупного размера, возраста и доминирования.

Есть и спорная часть. Некоторые ученые полагают, что адамово яблоко не является самостоятельным «сигналом», а просто побочный результат общего роста под действием андрогенов.

Так или иначе, этот выступ на шее остается видимым следом подростковой перестройки организма, которая прежде всего изменила голос.