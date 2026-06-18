Тайна древних могильников раскрыта: следы смертельной чумы в Сибири

Исследование ДНК из захоронений неолита показало, что эпидемии чумы могли опустошать население Сибири задолго до эпохи пирамид и развивались иначе, чем считалось ранее. Вкратце о выводах ученых пишут Live Science и Associated Press.

Международная группа исследователей изучила генетический материал из погребений неолитических охотников-собирателей в районе Байкала и пришла к выводу, что опасные эпидемии, вызванные возбудителем чумы, могли происходить задолго до появления первых государств. Результаты анализа ставят под сомнение привычные представления о распространении и эволюции болезни в Евразии.

Эпидемии в неолите и масштабы заражения

Ученые сообщили, что в останках древних людей обнаружены следы бактерии Yersinia pestis. Среди изученных образцов значительная часть принадлежала людям, умершим в период крупных вспышек, которые датируются примерно 3500–2800 годами до нашей эры.

По оценке исследователей, в отдельных захоронениях признаки инфекции выявлены почти у 40% останков, что может указывать на быстрые и массовые вспышки среди локальных групп населения, включая семьи.

Особенности древнего возбудителя

Анализ показал, что у древних штаммов отсутствовал один из генов, связанный с передачей инфекции через блох. Это заставило ученых пересмотреть прежние представления о механизмах распространения чумы.

По их выводам, болезнь могла передаваться напрямую от человека к человеку воздушно-капельным путем, что объясняет стремительность распространения и высокую смертность в небольших сообществах.

Новые выводы о происхождении болезни

Результаты исследования указывают на то, что ранние формы чумы могли существовать в Сибири раньше, чем в Европе и других регионах. Это противоречит распространенной версии о более позднем возникновении и распространении инфекции по континенту.

Также ученые предполагают, что вспышки происходили в обществах охотников-собирателей, которые ранее считались менее подверженными масштабным эпидемиям из-за отсутствия плотных поселений и земледелия.

Возможные последствия открытия

Авторы работы считают, что древние эпидемии могли существенно влиять на численность населения Евразии в дописьменную эпоху. Это могло приводить к резким демографическим спадам, которые раньше объяснялись голодом или конфликтами.

Исследование расширяет представления о том, как долго человечество сталкивается с опасными инфекциями и насколько рано началась история масштабных пандемий.