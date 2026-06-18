В Москве ребенок получил тяжелые ожоги от раскаленного масла
Газета.ру: в Москве ребенок получил ожоги после падения сковороды с маслом
Врачи помогли ребенку, который получил тяжелые ожоги головы и лица после домашнего инцидента с раскаленным маслом. Сейчас его состояние стабилизировано, идет восстановление. Об этом сообщает телеграм-канал «Московская медицина», передает Газета.ру.
Как произошел инцидент
В одном из жилых домов Москвы ребенок получил серьезные ожоги после того, как на него опрокинулась сковорода с раскаленным растительным маслом. Инцидент произошел в быту.
Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение.
Характер полученных травм
Ожоги затронули:
- кожу головы
- веки
- правую щеку
Медики отмечают, что горячее масло образовало плотную пленку, из-за чего повреждение тканей оказалось более глубоким и затруднило первичное охлаждение.
Действия врачей
Врачи провели хирургическую обработку пораженных участков:
- удалили поврежденные ткани
- закрыли раны кожными лоскутами пациента
- применили современные антисептические повязки
По данным медиков, поверхностные участки зажили быстрее, более глубокие потребовали дополнительного вмешательства.
Состояние ребенка сейчас
Состояние пациента стабилизировано. Он проходит восстановительное лечение и наблюдается у специалистов. В дальнейшем планируется терапия, направленная на восстановление волосяного покрова.