В Москве ребенок получил тяжелые ожоги от раскаленного масла

Врачи помогли ребенку, который получил тяжелые ожоги головы и лица после домашнего инцидента с раскаленным маслом. Сейчас его состояние стабилизировано, идет восстановление. Об этом сообщает телеграм-канал «Московская медицина», передает Газета.ру.

Как произошел инцидент

В одном из жилых домов Москвы ребенок получил серьезные ожоги после того, как на него опрокинулась сковорода с раскаленным растительным маслом. Инцидент произошел в быту.

Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение.

Характер полученных травм

Ожоги затронули:

кожу головы

веки

правую щеку

Медики отмечают, что горячее масло образовало плотную пленку, из-за чего повреждение тканей оказалось более глубоким и затруднило первичное охлаждение.

Действия врачей

Врачи провели хирургическую обработку пораженных участков:

удалили поврежденные ткани

закрыли раны кожными лоскутами пациента

применили современные антисептические повязки

По данным медиков, поверхностные участки зажили быстрее, более глубокие потребовали дополнительного вмешательства.

Состояние ребенка сейчас

Состояние пациента стабилизировано. Он проходит восстановительное лечение и наблюдается у специалистов. В дальнейшем планируется терапия, направленная на восстановление волосяного покрова.