В Москве ребенок получил тяжелые ожоги от раскаленного масла

Газета.ру: в Москве ребенок получил ожоги после падения сковороды с маслом

Общество

Врачи помогли ребенку, который получил тяжелые ожоги головы и лица после домашнего инцидента с раскаленным маслом. Сейчас его состояние стабилизировано, идет восстановление. Об этом сообщает телеграм-канал «Московская медицина», передает Газета.ру.

Как произошел инцидент

В одном из жилых домов Москвы ребенок получил серьезные ожоги после того, как на него опрокинулась сковорода с раскаленным растительным маслом. Инцидент произошел в быту.

Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение.

Характер полученных травм

Ожоги затронули:

  • кожу головы
  • веки
  • правую щеку

Медики отмечают, что горячее масло образовало плотную пленку, из-за чего повреждение тканей оказалось более глубоким и затруднило первичное охлаждение.

Действия врачей

Врачи провели хирургическую обработку пораженных участков:

  • удалили поврежденные ткани
  • закрыли раны кожными лоскутами пациента
  • применили современные антисептические повязки

По данным медиков, поверхностные участки зажили быстрее, более глубокие потребовали дополнительного вмешательства.

Состояние ребенка сейчас

Состояние пациента стабилизировано. Он проходит восстановительное лечение и наблюдается у специалистов. В дальнейшем планируется терапия, направленная на восстановление волосяного покрова.

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