Рейс из Касабланки оказался в Санкт-Петербурге из-за ограничений в Москве

Самолет из Марокко, следовавший в Москву, был перенаправлен в Санкт-Петербург на фоне ограничений в столичных аэропортах. Пассажиры сообщили о многочасовой задержке на борту. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», передает Газета.ру.

Пассажирский рейс AT220 авиакомпании Royal Air Maroc, выполнявший перелет из Касабланки в Москву, был вынужден изменить маршрут и приземлиться в Санкт-Петербурге. Первоначально самолет должен был прибыть в аэропорт Шереметьево, однако из-за временных ограничений в столичных воздушных гаванях экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром.

Длительное ожидание на борту

После посадки в Пулково пассажиры оказались в самолете на протяжении нескольких часов. По сообщениям очевидцев, ожидание затянулось более чем на семь часов.

Пассажиры отмечают нехватку воды и питания, а также ухудшение санитарных условий на борту. Сообщается, что часть людей почувствовала недомогание.

Сложности с организацией дальнейшего вылета

По словам пассажиров, экипажу регулярно откладывают решение о продолжении рейса в Москву. При этом экипаж, по их информации, также находится в ожидании инструкций и не может самостоятельно покинуть самолет.

Дополнительно сообщается о проблемах с координацией между службами и отсутствием оперативной информации для пассажиров.

Ситуация с пассажирами

На борту находятся в том числе пожилые люди и семьи с детьми. Большая часть пассажиров — граждане России.

Некоторые пассажиры сообщили о признаках паники и ухудшении самочувствия у отдельных людей, однако официального подтверждения этим данным нет.