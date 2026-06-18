Видео из Китая шокировало людей: робот попрошайка умоляет о подзарядке

В сети обсуждают видео из Китая, где робот имитировал просьбу о милостыне, вызывая у людей смех и споры о границах использования искусственного интеллекта. Об этом пишет Daily Star, передает Газета.ру.

В одном из городов Китая прохожие заметили робота, который внешне имитировал поведение человека, просящего помощь. Устройство стояло на коленях рядом с чашей для пожертвований, табличкой и QR-кодом для перевода средств.

По сообщениям очевидцев, робот обращался к людям с просьбой помочь ему «оплатить электричество» и пополнить заряд аккумулятора.

Как реагировали люди

Сцена вызвала у прохожих в основном смех и удивление. Многие снимали происходящее на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях. Пользователи отметили, что робот выглядел настолько реалистично в своей «роли», что ситуация воспринималась как элемент уличного перформанса или рекламной акции.

Споры в интернете

После публикации видео мнения разделились. Часть пользователей считает, что это мог быть маркетинговый ход или постановочный эксперимент.

Другие увидели в происходящем сатирический комментарий к развитию технологий и роли искусственного интеллекта в повседневной жизни, отмечая, что даже роботы начинают «конкурировать» за внимание людей.