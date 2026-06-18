Лукашенко запретил детям выезжать за границу без контроля государства

В Белоруссии вводятся новые правила для поездок детских организованных групп: выезд за границу теперь возможен только с госразрешением и под надзором. Об этом сообщает агентство БелТА .

Запрет на самостоятельные выезды детских групп

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ввести ограничения на зарубежные поездки организованных детских групп без участия государственных структур. Решение касается всех выездов, которые проходят без официального контроля и согласования.

Инициатива была озвучена на фоне недавних событий с участием детской спортивной группы, после которых власти усилили требования к безопасности подобных поездок.

Причина ужесточения правил

Поводом для решения стал инцидент в Брянской области, где автобус с белорусской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик, подвергся атаке беспилотника.

По данным региональных властей, в транспорте находились 44 человека, включая 28 детей. В результате происшествия пострадали несколько несовершеннолетних и взрослых, одна женщина погибла.

После этого случая власти заявили о необходимости пересмотра правил организации детских поездок за пределы страны.

Новые требования к организации поездок

Теперь выезд детских групп за рубеж будет возможен только при наличии официального разрешения и сопровождения государственных органов. Контроль должен обеспечивать безопасность участников на всех этапах маршрута.

Дополнительно обсуждается усиление внутренней организации детского отдыха, чтобы снизить риски при перемещениях групп.

Рекомендация для семей

Лукашенко также обратился к родителям с призывом временно отказаться от зарубежных поездок детей и рассмотреть альтернативы внутри страны, подчеркнув, что в Белоруссии есть условия для спортивных и образовательных мероприятий.