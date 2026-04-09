Белки глаз выдают скрытую угрозу: как сахар ускоряет старение и болезни

Изменения в организме из-за сахара могут отражаться даже во внешности — в том числе в состоянии глаз и кожи, пишет Daily Mail. Ключевую роль играют малоизвестные токсины AGE, которые образуются при избытке сахара.

«Главная причина вреда сахара — образование AGE», — объясняет профессор Института Бака по исследованию старения в Калифорнии Панкадж Капахи. Эти соединения возникают, когда сахар взаимодействует с белками в тканях, буквально «карамелизируя» организм изнутри.

AGE ускоряют старение кожи, делают ее менее упругой и способствуют появлению морщин. Но опасность глубже: они связаны с деменцией, болезнями сердца и даже раком, усиливая воспаление и повреждая сосуды.

«Это одни из самых мощных токсинов, о которых почти никто не слышал», — добавил эксперт.

Исследования показывают: высокий уровень AGE может в пять раз повышать риск заболеваний. При этом их накопление зависит не только от сахара, но и от способа приготовления пищи — жарка и гриль резко увеличивают их количество.

Снизить риск можно, увеличив долю цельных продуктов и готовя при низких температурах.