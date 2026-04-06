Бокал вина омолаживает мужчин? Ученые обнаружили неожиданный эффект напитка, но есть нюанс

Ежедневный бокал вина может замедлять биологическое старение у мужчин, но не дает такого эффекта у женщин, пишет Daily Mail. К такому выводу пришли итальянские ученые, изучив данные более 22 тысяч человек.

Исследование показало, что мужчины, выпивающие около 200 мл вина в день, в среднем были на 0,4 года биологически моложе непьющих. При этом другие алкогольные напитки такого эффекта не дали.

Ученые связывают результат с полифенолами — веществами в вине, которые уменьшают воспаление и окислительный стресс. «Умеренное потребление вина, но не алкоголя в целом, может способствовать более медленному биологическому старению у мужчин», — отметили исследователи.

У женщин аналогичного эффекта не обнаружено. Медики объясняют это различиями в метаболизме алкоголя и гормональном фоне.

Биологический возраст рассчитывался с помощью ИИ по 36 показателям крови. Авторы подчеркивают, что на старение также сильно влияют образ жизни, включая питание, курение и лишний вес.