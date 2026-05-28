Дерматолог рассказала, как определить опасную родинку

Врач-дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной и патологической физиологии ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России Наталья Чепурнова в беседе с РИА Новости рассказала, на какие признаки следует обращать внимание при осмотре родинок.

По словам специалиста, подозрительными считаются новообразования с асимметричной формой, нечеткими и неровными краями, неравномерной окраской, а также те, которые кровоточат, зудят или быстро меняются. В таких случаях, подчеркнула Чепурнова, необходимо в ближайшее время обратиться к врачу-дерматологу-онкологу, владеющему дерматоскопией.

Доктор также дала рекомендации по периодичности осмотров. Людям без факторов риска, по ее словам, следует проводить ежемесячный домашний самоосмотр родинок, а профессиональный скрининг у дерматолога-онколога с дерматоскопией — раз в год. Для тех, кто входит в группу высокого риска (имеет от 50 до 100 родинок), Чепурнова посоветовала посещать врача раз в три-шесть месяцев.

