Сильная боль в груди у женщин, особенно усиливающаяся ночью, не всегда безобидна и требует внимания врача, пишет Daily Mail. Однако в большинстве случаев причина оказывается неопасной.

По словам врача Мартина Скарра, одной из наиболее частых причин является гормональная терапия. Эстроген может усиливать приток крови к тканям груди, вызывая отек и болезненность. «Боль обычно затрагивает обе груди и усиливается в положении лежа из-за прилива крови», — объяснил он.

Также возможны фиброзно-кистозные изменения — образование небольших уплотнений в ткани груди, которые могут усиливаться под влиянием гормонов.

Врач отмечает, что при длительных симптомах без других тревожных признаков вероятность серьезного заболевания невысока. Тем не менее он советует временно прекратить гормональную терапию и оценить изменения состояния.

«Боль в груди всегда стоит проверять, даже если причина, скорее всего, доброкачественная», — подчеркнул специалист.

Дополнительно врач рекомендует обсудить с терапевтом альтернативные методы лечения, включая обезболивающие и немедикаментозные подходы.