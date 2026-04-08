Больше двух недель в коме и «встреча с Всевышним»: мужчина рассказал, что увидел после смертельной травмы

25-летний Гейб Пуаро из США, штат Вирджиния, утверждает, что пережил околосмертный опыт — некие субъективные переживания, возникающие у людей в момент клинической смерти или опасности для жизни — и «встретился с Всевышним» после тяжелой травмы головы, пишет Daily Mail. Врачи считали, что он не выживет или останется инвалидом.

Мужчина получил травму, упав с электроскейтборда на скорости около 30 км/ч без шлема. Его череп был серьезно поврежден, а ствол мозга, по словам медиков, был практически разрушен. Он пережил остановку сердца и провел 18 дней в коме.

Как утверждает Пуаро, во время этого состояния он «вышел из тела», увидел себя со стороны и оказался в некоем «свете», где, по его словам, с ним говорил сам господь. «Он сказал мне: передай людям, что я есть», — рассказал он.

После пробуждения мужчина быстро восстановился, что удивило врачей. «Мы никогда не видели настолько быстрого случая поправки», — якобы отметили медики.

Сейчас Пуаро полностью здоров, создал семью и называет свое спасение чудом, несмотря на скепсис специалистов к подобным переживаниям.