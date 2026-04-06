Чем опасен план запустить 50 тыс. зеркал в космос? Ученые усомнились в необходимости «вечного света»

Планы запустить в космос десятки тысяч зеркал для создания «света по запросу» могут нарушить сон и экосистемы по всей планете, пишет Daily Mail. Стартап Reflect Orbital предлагает отражать солнечный свет на Землю даже ночью.

Компания уже готовит запуск первого прототипа: зеркало на орбите сможет освещать участок диаметром почти 5 км. В будущем планируется развернуть до 50 тысяч таких устройств, чтобы обеспечивать энергетику и освещение.

Однако ученые предупреждают о серьезных последствиях. «Это может изменить естественную ночную среду на планетарном уровне», — заявили представители нескольких научных обществ. По их словам, вмешательство в смену дня и ночи нарушит биологические ритмы, влияющие на сон, гормоны и поведение животных.

Эксперты опасаются сбоев в миграции птиц, цветении растений и даже угроз для продовольственной безопасности. «Растениям нужна ночь. Ее нельзя просто отменить», — отметил генетик Хараламбос Кириаку.

Также под угрозой окажется астрономия: отраженный свет может мешать наблюдениям. Несмотря на это, компания настаивает, что технология поможет заменить ископаемое топливо и обеспечить круглосуточную солнечную энергию.