Любимый цвет может многое рассказать о характере человека, пишет Parade со ссылкой на специалиста по психологии цвета Мишель Льюис. По ее словам, люди, которым особенно нравится фиолетовый, часто отличаются открытостью, творческим мышлением и интересом к тому, что не всегда можно объяснить логикой.

Льюис называет фиолетовый «соединяющим» цветом: он будто связывает видимое и невидимое, рациональное и интуитивное, личное и универсальное. Исторически его ассоциировали с королевской властью, духовностью и особым статусом.

«Любители фиолетового — самые открытые люди в комнате: открытые к идеям, опыту и вещам, которые трудно измерить или объяснить», — заявила эксперт.

Она выделяет семь характерных черт таких людей. Во-первых, они часто духовны, хотя это не обязательно означает религиозность. Во-вторых, обладают сильной интуицией и доверяют внутреннему чувству. В-третьих, они открыты к чужим взглядам и редко судят поверхностно.

Четвертая черта — умение соединять людей, идеи и события, находя скрытые связи. Пятая — тяга к тайнам, мистике, медитации, астрологии или просто необъяснимым явлениям. Шестая — широкое творческое мышление: такие люди часто воспринимают творчество не как хобби, а как способ понимать мир. Седьмая — визионерство, способность видеть возможности раньше других.

Но есть и сложности: любителей фиолетового могут считать странными, им бывает трудно объяснить свои идеи простым языком, а их глубина и любопытство иногда приводят к ощущению одиночества.