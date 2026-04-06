Что полость рта может говорить о вашем здоровье: от «сладкого» дыхания до побелевшего языка

Состояние полости рта может предупреждать о серьезных заболеваниях задолго до других симптомов, пишет Daily Mail. По словам зарубежных экспертов, до 90% системных болезней проявляются через зубы, десны, язык и дыхание.

Так, теряющие свою крепость зубы могут указывать на стресс или апноэ сна, а разрушенная эмаль — на кислотный рефлюкс. «Зубы — это диагностическая карта организма», — констатировал стоматолог Ками Хосс, директор и основатель крупной стоматологической клиники.

Десны тоже важны: кровоточивость и воспаление могут быть связаны не только с плохой гигиеной, но и с диабетом или болезнями сердца. Бледные десны иногда сигнализируют об анемии.

Запах изо рта может быть особенно показательным. «Сладкий запах может указывать на опасное состояние при диабете, а резкий неприятный запах может говорить о проблемах с печенью», — пояснил врач Майкл Вэй, нью-йоркский ортодонт и косметолог.

Язык также служит индикатором: белый налет может означать бактериальную инфекцию, а гладкий ярко-красный язык — дефицит витамина B12.

Эксперты подчеркивают: регулярные осмотры у стоматолога помогают выявить серьезные болезни на ранней стадии.