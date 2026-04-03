Даже один эпизод обильного употребления алкоголя в месяц может утроить риск серьезного повреждения печени, пишет Daily Mail. Особенно опасно это для людей с жировой болезнью печени, которая часто протекает без симптомов.

В исследовании более 8 тысяч человек выяснилось: те, кто устраивал редкие запои, почти в три раза чаще сталкивались с фиброзом печени — опасным рубцеванием тканей. При этом речь идет не о количестве алкоголя, а о способе его употребления. «Важно не только сколько вы пьете, но и как именно», — подчеркнул эксперт.

Запой определяли как четыре и более напитка за раз для женщин и пять — для мужчин хотя бы раз в месяц.

Жировая болезнь печени встречается примерно у каждого третьего взрослого и связана с лишним весом, диабетом и высоким холестерином. На ранних стадиях она может никак не проявляться, но со временем приводит к циррозу и даже раку печени.

Врачи рекомендуют избегать запоев и следить за дозировками алкоголя.