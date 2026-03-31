Диабет можно обратить вспять: врачи назвали шесть привычек, которые реально работают

Диабет второго типа в ряде случаев можно не просто контролировать, а вывести в ремиссию с помощью устойчивых изменений образа жизни, пишет издание Daily Mail. Эту позицию подчеркивает American College of Lifestyle Medicine: специалисты говорят о питании, физической активности, сне, управлении стрессом, отказе от вредных привычек и поддержке здоровых отношений как о ключевых направлениях работы.

Важнее всего здесь точная формулировка: речь идет именно о ремиссии, а не о гарантированном полном излечении. Национальная система здравоохранения Великобритании также указывает, что значимое снижение веса у части пациентов действительно может привести к ремиссии диабета 2 типа. В программе Path to Remission почти половина участников в исследовании DiRECT добилась ремиссии через год, а среди тех, кто снизил вес на 15 кг и более, этого достигли 86%.

На фоне этого врачи все чаще говорят, что современный малоподвижный образ жизни, переработанная еда, стресс и нехватка сна усиливают риск болезни, особенно у людей с генетической предрасположенностью. Именно поэтому специалисты призывают не ограничиваться таблетками, а менять повседневные привычки системно.