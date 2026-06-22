Домашний роутер и модем полностью потеряют скорость, если забыть про это: как вернуть стабильное соединение

Смартфоны, компьютеры и телевизоры способны работать неделями без выключения, но это не значит, что им не нужна перезагрузка. Она закрывает фоновые процессы, очищает оперативную память и помогает устранить небольшие программные сбои, пишет издание BGR.

Автор материала Брайли Кенни выделил четыре типа устройств:

Смартфон стоит перезагружать хотя бы раз в неделю. Это может исправить замедления и ошибки, связанные с утечками памяти. Кроме того, даже Агентство национальной безопасности США ранее советовало еженедельную перезагрузку как одну из мер против некоторых простых кибератак.

Компьютер, ноутбук или планшет также желательно перезапускать раз в неделю, а при активной работе — чаще. Режим сна не всегда полностью закрывает приложения и процессы.

Роутер и модем рекомендуется перезагружать примерно раз в месяц. Это может восстановить скорость и соединение. При этом не стоит путать перезагрузку со сбросом до заводских настроек, который удаляет сохраненные параметры.

Smart TV полезно перезапускать еженедельно или хотя бы раз в месяц. Современные телевизоры фактически работают как компьютеры, а smart-модемы часто остаются включенными даже после выключения экрана.

Перезагрузка и полное выключение — не одно и то же. На компьютерах выключение может сохранять часть данных для быстрого запуска, тогда как перезапуск обычно дает системе более «чистый» старт.

Однако ежедневная перезагрузка всех устройств не обязательна. Главный ориентир — зависания, замедление, ошибки приложений и проблемы с подключением.