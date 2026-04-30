Древние манускрипты могут изменить взгляд на Библию — находка археологов

В Вашингтоне готовят к показу редкие фрагменты свитков Мертвого моря — древних рукописей, которые изменили представления об истории Библии, пишет Daily Mail. Экспозиция в Музее Библии откроется в следующем месяце и продлится до сентября.

В новой ротации посетителям покажут фрагменты Книги пророка Исаии, заменившие ранее выставленные тексты из Псалмов, Чисел и Плача Иеремии. Рукопись была создана примерно в I веке нашей эры на древнееврейском языке и написана на коже.

Свитки впервые нашли в 1947 году в пещерах Кумрана у Мертвого моря. Всего коллекция включает около тысячи древних манускриптов, сохранившихся в тысячах фрагментов. Тексты написаны на иврите, арамейском, греческом и набатейском языках.

«До открытия свитков Мертвого моря наши лучшие еврейские рукописи относились примерно к 1000 году нашей эры», — отметил главный куратор музея Бобби Дьюк.

На выставке также покажут апокрифический рассказ о рождении Ноя, фрагменты Книги Товита, молитвенные свитки и артефакты древнего Иерусалима, включая камень с Храмовой горы весом около 1,8 тонны.