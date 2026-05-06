Кариес не всегда означает, что зуб нужно сразу сверлить и пломбировать, пишет The Independent. Эксперты советуют пациентам уточнять у стоматолога стадию повреждения и возможные альтернативы, прежде чем соглашаться на процедуру.

По статистике исследования Национального института стоматологических и черепно-лицевых исследований США, почти 90% взрослых в возрасте от 20 до 64 лет сталкивались с разрушением зубов. Запущенный кариес может привести к инфекции, боли, проблемам с жеванием и даже более серьезным осложнениям.

Однако небольшие повреждения, которые еще не прошли через эмаль, иногда можно остановить без пломбы. Врач может посоветовать улучшить чистку, тщательнее пользоваться зубной нитью, применять фторсодержащие средства и наблюдать за участком в динамике.

«Иногда у нас все еще есть шанс спасти зуб, не прибегая к основательным процедурам и мерам», — обнадежила стоматолог Сара Стюфен из Американской ассоциации дантистов.

При этом ждать бесконечно тоже опасно. Если кариес углубится, зуб станет слабее, появится боль, а лечение может оказаться сложнее: вместо небольшой пломбы может потребоваться лечение каналов или коронка.

Есть и другой нюанс: стоматологи могут по-разному оценивать одну и ту же ситуацию. Один врач предложит пломбу сразу, другой — наблюдение. Поэтому при сомнениях разумно получить второе мнение, особенно если боли нет, а речь идет о небольшой полости.