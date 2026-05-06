Онлайн-сервисом поиска домашних животных воспользовались свыше 17 тыс. раз в Московской области

Сервис «Поиск домашних животных» на портале госуслуг Подмосковья зарекомендовал себя как надежный помощник для владельцев питомцев — им уже воспользовались более 17 тыс. раз. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Платформа создана, чтобы максимально упростить процесс поиска потерявшихся животных и помочь вернуть их хозяевам. Пользователю достаточно выбрать цель обращения: «Животное пропало» или «Животное найдено».

Особая гордость сервиса — встроенная технология искусственного интеллекта. Если у заявителя есть фотография питомца, система автоматически анализирует изображение и подбирает наиболее подходящие объявления из базы данных. Такой подход заметно ускоряет поиск и повышает его точность. На сегодняшний день с применением ИИ‐поиска по фото было обработано свыше 1,7 тыс. случаев — и эта цифра продолжает расти.

Если фотографии нет, сервис предлагает воспользоваться стандартными фильтрами. В этом случае заявитель может подробно описать животное: указать его кличку, породу, окрас, особые приметы, наличие клейма или данные микрочипа. Благодаря такой детализации даже без фото шансы найти питомца существенно возрастают.

Принять участие в поиске потерявшегося животного может любой желающий — для этого достаточно воспользоваться специальным чат‐ботом. Это открывает дополнительные возможности для волонтеров и неравнодушных жителей: они могут оперативно получать информацию о пропавших питомцах и помогать в их розыске.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.