Сергиев Посад приглашает на выставку «Дыхание красоты. Акварели Сергея Андрияки»

6 мая в главном корпусе Сергиево‐Посадского государственного историко‐художественного музея‐заповедника открылась выставка «Дыхание красоты», посвященная творчеству выдающегося мастера акварельной живописи, народного художника РФ, академика Российской академии художеств Сергея Андрияки. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлено более 70 акварелей разных лет — работы, которые позволяют в полной мере оценить мастерство художника и его особый взгляд на окружающий мир. Произведения охватывают несколько жанров: пейзаж, натюрморт и интерьер. Значительная часть коллекции посвящена России — в ней оживают очарование старинных городов, величественность памятников русского зодчества и богатство родной природы.

Сергей Андрияка принадлежит к известной художественной династии. Его профессиональное становление проходило в стенах МГАХИ им. В.И. Сурикова и в Творческих мастерских Академии художеств СССР. Наставниками мастера стали выдающиеся представители русского реализма: Алексей Грицай и братья Ткачевы. Благодаря их влиянию и собственному таланту Андрияка выработал узнаваемый стиль, сочетающий классическую школу и современное видение.

Творчество художника получило широкое признание: его работы представлены в крупнейших музеях мира и частных коллекциях. Выставка в Сергиевом Посаде дает уникальную возможность познакомиться с разнообразием его акварельной техники — от детализированных композиций до легких, воздушных набросков, где каждый мазок несет смысловую и эмоциональную нагрузку.

Выставка «Дыхание красоты» будет открыта для посетителей до 28 июня и доступна для всех возрастов. Узнать подробности можно на сайте музея‐заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с финалистами программы «Герои Подмосковья».