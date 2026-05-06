Губернатор Подмосковья вместе с ветеранами СВО возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в Можайске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с ветеранами СВО в День воинской доблести Подмосковья возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в Можайске.

«История города тесно связана с защитой Москвы и всей страны: рядом проходило Бородинское сражение Отечественной войны 1812 года, здесь же во время Великой Отечественной войны был один из важных оборонительных рубежей на западных подступах к столице», - напомнил губернатор.

Он отметил, что в 2012 году Можайск получил статус города воинской славы, в 2015-м в его центре установили стелу, а в 2025-м прилегающую к ней территорию благоустроили, обустроив сквер «Аллея Героев».

В число участников мероприятия вошел кавалер Ордена Мужества Александр Князев. Сейчас он работает в военкомате, руководит местными отделениями «Боевого братства» и Ассоциации ветеранов СВО. В 2025 году он стал победителем чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Электромонтаж».

«Я часто встречаюсь со школьниками и студентами, рассказываю свою историю и истории ребят, которых уже нет с нами. Самая живая история — та, которую говоришь человеку в глаза. Только так можно заложить в детях зерно патриотизма, из которого вырастет настоящий защитник Отечества», - отметил он.

Еще один Кавалер Ордена Мужества — Олег Шатохин — также занимается патриотическим воспитанием. Ветеран организует встречи со школьниками и проводит «Уроки мужества».

«Я считаю, что говорить с детьми очень важно. Я и в свою родную школу приезжал — рассказывал ребятам о том, через что нам пришлось пройти», — сообщил он.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ]

Кавалер медали Суворова Роман Гомыляев несмотря на протез активно занимается спортом и имеет победы в соревнованиях по пауэрлифтингу. Он также открыл фермерское хозяйство, помогает другим ветеранам открывать свое дело и проводит для школьников «Уроки мужества».

Сквер «Аллея героев» был благоустроен в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь проложили пешеходные дорожки, установили скамейки, оборудовали видеонаблюдение, высадили деревья.

В Можайске в 2021 году благоустроили парк с лыжероллерной трассой «Ривьера», в 2022-м — сквер Черемушки, в 2023-м установили стелы «Населенный пункт воинской доблести» в Семеновском и Мокром. В 2026-м благоустроят скейт-парк в парке «Ривьера», сквер в Уваровке на улице Урицкого, Парк 50-летия СССР. В 2027-м планируется обновить сквер у ДК на Московской улице в Можайске.

