Учеба в подарок: как получить 30 тысяч рублей на развитие ребенка в Московской области

В Московской области активно идет запись в кружки на новый учебный год. Родители могут оплатить обучение детей за счет регионального бюджета, используя цифровой социальный сертификат. Об этом пишет REGIONS .

Механизм работы и востребованность системы

Система персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) успешно функционирует в Подмосковье уже семь лет. За это время социальные сертификаты стали ключевым инструментом поддержки семей. По данным Министерства образования Московской области, только в первом квартале 2026 года было оформлено около 310,7 тысячи таких документов. Сертификат представляет собой цифровой идентификатор, который позволяет направлять бюджетные средства напрямую в выбранную студию или секцию.

Условия получения и финансовые параметры

Воспользоваться мерой поддержки могут все дети в возрасте от 5 до 17 лет включительно, имеющие постоянную регистрацию и фактически проживающие на территории региона. Средний номинал сертификата в области составляет 14 563 рубля, однако сумма варьируется в зависимости от муниципалитета. Например, в Черноголовке зафиксирован максимальный размер выплаты — 30 900 рублей. Если стоимость выбранного курса превышает лимит сертификата, родители имеют право доплатить разницу самостоятельно.

Доступные направления и ограничения

Средства сертификата можно направить на программы, прошедшие экспертизу и отмеченные в специальном реестре. Школьникам доступны занятия по робототехнике, иностранным языкам, музыке, творчеству и STEM-дисциплинам. Важным исключением являются программы спортивной подготовки — они финансируются по иным государственным линиям, поэтому сертификат для оплаты классических спортивных секций не применяется.

Порядок оформления документа

Процесс получения услуги полностью переведен в онлайн-формат. Родители могут подать заявление через портал Госуслуг или региональную платформу «Навигатор дополнительного образования Московской области». Процедура зачисления обычно занимает до семи рабочих дней. Для оформления не требуется подтверждение доходов семьи — достаточно предоставить данные о рождении ребенка и его СНИЛС.