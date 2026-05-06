Цветник вместо баллончика: серпуховской дезинсектор раскрыл, как выжить комаров с участка без химии

Сезон комаров в Подмосковье стартовал вместе с первыми теплыми вечерами, и дачники потянулись за привычными аэрозолями. Однако мастер по дезинсекции из Серпухова Владимир Кузнецов уверен: воевать с кровососами можно гораздо элегантнее, превратив участок в природный репеллент, передает портал REGIONS .

Первым делом специалист советует присмотреться к собственному огороду. Чтобы перестать быть главным блюдом для комариного роя, достаточно высадить мелиссу, лаванду, лук, герань, агератум, бархатцы или котовник. На грядках, по его словам, отлично сработают чеснок и шнитт-лук, а в контейнерах у крыльца стоит разместить перечную мяту, тимьян, настурцию, розмарин, базилик и лемонграсс.

Своим фаворитом Кузнецов называет цитронеллу — ее аромат, по его наблюдениям, комары переносят настолько плохо, что эфирное масло этого растения становится основой для свечей, ламп и самодельных спреев. Рецепт последнего прост: пол-литра воды, чайная ложка водки для смешивания и 20–25 капель масел цитронеллы, герани, базилика, лемонграсса, лаванды, мяты или эвкалипта.

Тем, кто предпочитает технический подход, дезинсектор рекомендует не тратиться на магазинные устройства, а собрать простую ловушку из дрожжей, сахара, уксуса и пищевой соды.

Однако главный враг комара — не запах, а сухость. Кузнецов призвал дачников немедленно избавляться от любых емкостей с застоявшейся водой — ведер, поддонов от горшков и даже обычных луж. Именно там насекомые откладывают личинки. Не меньшее значение имеет порядок на участке: густые кусты и невыполотые сорняки становятся идеальным убежищем для комаров, поэтому стрижка кустарников возле зон отдыха и регулярная прополка обязательны.

Наконец, специалист напомнил про естественных союзников. Лягушки, насекомоядные птицы и летучие мыши способны сократить популяцию кровососов эффективнее любой химии. Для этого достаточно соорудить небольшой пруд, развесить кормушки или установить домики для рукокрылых.

Главное правило, по мнению Кузнецова, — не делать ставку на что-то одно. Комбинация растений, ловушек, санитарии и привлечения хищников, подкрепленная систематичностью, способна превратить даже самый комариный участок в тихую гавань.