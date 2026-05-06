Нотариальный фильтр: как изменятся правила дарения недвижимости в России

Экономическая нагрузка на участников сделок

Введение обязательного нотариального удостоверения договоров дарения может привести к краткосрочному спаду на рынке. По мнению Елены Тикуновой, руководителя блока безопасности компании «Этажи», дополнительные расходы станут наиболее ощутимыми для граждан с доходом на уровне 40–50 тысяч рублей в месяц и пенсионеров. В среднем оформление документов обойдется в 10–15 тысяч рублей. Эксперт подчеркнула, что такая нагрузка будет критичной при передаче недорогих объектов, например, сельских домов стоимостью до 400 тысяч рублей, где сопутствующие затраты могут достигать 15% от цены имущества.

Смена стратегий передачи имущества

Из-за усложнения процедуры часть собственников может отказаться от дарения в пользу других юридических механизмов. Тикунова полагает, что дальние родственники и лица, состоящие в фактических брачных отношениях, чаще начнут выбирать завещания, договоры ренты или стандартные сделки купли-продажи. Несмотря на рост издержек, специалист не ожидает шоковых последствий для рынка, так как ценность передаваемой недвижимости все же значительно превышает расходы на нотариуса, а дарение обычно отражает осознанную волю владельца.

Защита прав и риски злоупотреблений

Новые правила призваны усилить безопасность сделок для уязвимых категорий населения. Нотариус выступает в роли дополнительного защитного фильтра, который обязан проверить дееспособность дарителя и разъяснить ему юридические последствия решения. Это должно снизить количество случаев, когда людей убеждают отдать квартиру под пустыми обещаниями пожизненного ухода. При этом эксперт признала, что мера не гарантирует полной защиты от обмана, так как дарители часто искренне доверяют одаряемым именно в момент подписания бумаг.