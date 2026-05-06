Клятва — от лукавого: священник из Подмосковья объяснил, почему не стоит клясться здоровьем родных

Благочинный Можайского церковного округа, священник Иоанн Лобода в своем блоге в социальных сетях подробно объяснил верующим, почему категорически не стоит клясться здоровьем собственных детей, матерей и других близких родственников. Поводом для поучения стала конкретная ситуация от прихожанки, которая знакома, наверное, очень многим людям, сообщил REGIONS.

«Недавно одна женщина написала нам с болью в сердце: поклялась здоровьем детей — и теперь тревога не отпускает», — рассказывает Лобода в соцсетях.

Отец Иоанн напомнил, что Священное Писание, в частности Евангелие, дает на этот счет самый прямой и недвусмысленный запрет. Согласно заповедям, человек не должен клясться ни небом, ни землей, ни жизнью своих родных и близких.

Единственно верный подход, по его мнению, — пусть простое «да» у верующего означает именно «да», а «нет» подразумевает «нет». Все остальные обещания, а тем более клятвы, — от лукавого. По убеждению священнослужителя, любые подобные клятвы являются вовсе не проявлением какой-то особой духовной силы воли, а самым настоящим мирским суеверием, которое лишь многократно умножает страх и тревогу в душе человека.

Священник подчеркнул, что даже если необдуманное и опасное слово уже поспешно сорвалось с языка, это не является поводом для паники и тем более для отчаяния. Он советует в такой ситуации незамедлительно прийти на исповедь в храм, искренне и глубоко покаяться в содеянном и с верой попросить у Бога прощения за свою ошибку.

«Именно для этого и дана нам исповедь — чтобы ни один грех не оставался тяжким камнем на душе», — пояснил отец Иоанн.

