Экс-тренер «Краснодара» назвал недостатки нынешней команды

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев, в настоящее время возглавляющий красноярский «Енисей», в разговоре с РИА Новости высказался о стиле игры «быков» в настоящее время.

«Краснодар» является действующим чемпионом страны и лидирует в турнире за два тура до окончания нынешнего сезона РПЛ.

Ташуев признался, что всей душой болеет за «Краснодар», который в свое время выводил в премьер-лигу, но ему не слишком близок стиль команды, который заточен под результат.

«Конкуренция за место в составе не очень высокая, «Краснодару» не хватает именно креативных футболистов. Таких, какими раньше были Маурисио Перейра, Рома Широков и другие игроки. А сейчас в центре поля собраны атлетичные ребята — Кривцов, Черников, Ленини. Это мощные машины и настоящие бойцы. Но в игре не хватает какой-то изюминки, вся надежда в основном на ошибки соперника и форварда Кордобу», — сказал Ташуев.

«Краснодар» опережает в чемпионской гонке «Зенит» на одно очко. «Быкам» осталось сыграть в РПЛ с «Динамо» и «Оренбургом». Также команда продолжает борьбу за Кубок России. В финале Пути РПЛ «Краснодар» встретится с «Динамо» 7 мая.